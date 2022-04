Tõusnud hinnad ja uute autode tarneajad teevad muret? Kolm põhjust, miks on praegu hea aeg autot hoopis rentida

Autohinnad tõusevad

Mobire Groupi tegevjuhi Andrus Valma sõnul kajastuvad nii toorme, elektroonika kui ka energia hindade tõus peagi ka uute autode hindades ning juba tänavu peaks arvestama kuni 15% kõrgemate hindadega. „Sõidukite rendilepingud tagavad enamasti tarbijale inflatsioonigarantii – kui rentida täna auto näiteks viieks aastaks, siis on rendihind sama terve perioodi jooksul. Uut autot ostes on aga pea võimatu prognoosida, mis on selle hind kasvõi kümne kuu pärast, kui auto tegelikult kätte saadakse. Mitmed automüügifirmad on lepingutesse juba sisse kirjutanud, et lõplik auto seotusmaksumus selgub sõiduki kättesaamisel,“ arvas Valma.

Laiem valik sõidukeid kohe kätte

Valma sõnul on automüük täna suuresti tellimuste põhine ning erilist laovaru ei oma ükski edasimüüja. Kui varasemalt oli võimalik tehasest tellitud auto kätte saada automüüja laost kohe või tellides paari kuuga, siis uues reaalsuses võib teatud mudelite tarneaeg ulatuda üle aasta. Kui uut autot on tarvis kohe, tasub vaadata rendifirmade pakkumisi, kelle puhul on valik suurem ning mitmed populaarsed sõidukid ka kohe olemas. „Kui ühele automargile spetsialiseerunud edasimüüjad sõltuvad konkreetselt ühest või kahest tehasest, siis rendifirmade puhul on seis teine – lai valik automarke ja süsteemne planeerimine tagab, et klientide lemmikautodest on enam vähem alati midagi saada. Kui ühte mudelit parasjagu pole, siis kompenseerib selle samaväärne alternatiiv,“ selgitas Valma.

Tõusevad ka rehvide ja autohoolduse hinnad

Kui uute autode puhul on hinnatõusust räägitud palju, siis oluliselt vähem teadvustatakse, et lisaks kõrgemale soetushinnale tõusevad peagi ka auto kasutamisega seotud teenuste ja toodete hinnad.