Aegnale saab peagi sõita senisest suurema laevaga

„Erinevalt viimastel aastatel liini teenindanud laevast on tänavune laev ligi kaks korda suurem ning kaks korda kiirem. Pileteid saab osata nii eelmüügist kui ka kohapeal – kohapealseks müügiks on reserveeritud vähemalt 20 reisija piletit. Laev väljub Tallinnast ja samuti Aegnalt tagasi esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kaks korda päevas. 27. maist 28. augustini väljub laev reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti mõlemast sadamast kolm korda päevas ning ülejäänud navigatsiooniperioodil kaks korda päevas. Teisipäeviti liin käigus ei ole,” ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Katamaraani Vegtind pikkus on 29 meetrit, laius kaheksa meetrit ja suurim süvis poolteist meetrit. Laeval on liikumispuudega inimestele kaldteed, laiemad uksed ja samuti invatualett. Vajadusel saab laev võtta pardale 3000 kilogrammi kaupu, mille tarbeks on eraldi lastiruum.