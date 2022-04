Milline on parim nõuanne alustavale ettevõtjale?

Iga võitja on oma teekonda alustanud suurte unistustega. See kehtib kõigi elualade, sealhulgas ettevõtjate kohta. Inimestele, kes on alati soovinud ettevõtlusega tegeleda, on oma asja asutamine unistuste täitumine. See võib olla põnev ja rahuldust pakkuv, kuid selles on ka omajagu riske ja takistusi.