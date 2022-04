Kuidas õiget töölauda valida?

Seetõttu on oluline teada erinevaid kontorilaudade variante ning valida nende seast see kõige sobivam. Iga töölaud peaks vastama konkreetsetele vajadustele ning laua disain peaks toetama kõiki olulisi funktsioone.

On ammu teada, et töölauad ja -toolid peaksid olema ergonoomilised – võimaldama loomulikku liikumist ja aidata vältida keha väsitavaid sundasendeid. See on ka peamine põhjus, miks on reguleeritava kõrgusega kontorilauad järjest tavapärasemaks muutunud.

Kuid sarnaselt tavaliste laudadega, on ka reguleeritavate töölaudade valik ja ka hinnaskaala väga lai. Kõige sobivama mudeli valikul on kindlasti oluline järele uurida, kas laua kõrguste vahemik sobib tegelikult kasutaja kasvu arvestades püsti töötamiseks, kui vaikselt või valjult kõrgus muutub ning kas see heli võib teisi häirida, kui sujuvalt lauaplaat liigub (kas näiteks on ohutu jätta veeklaas lauale) jne.

Kõige parem on enne ostu lauda proovida, sest reguleerimine peab olema kasutaja jaoks lihtne ja mugav. Heaks lisafunktsiooniks on võimalus sobivad kõrgused salvestada – sellistel on vaikimisi eelistused mälus ja õige kõrgus on vaid nupuvajutuse kaugusel.

ELKE Mööbli uue Move töölaua taga saab tööd teha nii istudes kui ka püstises asendis. Tootja: ELKE Mööbel (foto: Märt Lillesiim)



ELKE Mööbli Move töölaua kõrguse muutmise sujuvuse tagab mõlemas jalas olev mootor. Tootja: ELKE Mööbel (foto: Märt Lillesiim)

Ka paarislauad võivad olla kõrgusesse reguleeritavad. Siin on kindlasti oluline veenduda, et laudu saab individuaalselt reguleerida.

Mobility Step paarislaual saab kõrgust reguleerida igal töölaual individuaalselt. Tootja: Actiu (foto: Märt Lillesiim)

Meeskonnatöö ja kolleegidevahelise suhtluse soodustamiseks on heaks lahenduseks tööjaamad, mis mahutavad enda ümber mitu töötajat korraga, jättes seejuures tänu vahepaneelidele igaühele piisavalt ruumi ja privaatsust.

Ping Pong soosib suhtlemist ja meeskonnatööd ning austab samal ajal privaatsust. Tootja: Famo (foto: Andrus Treial)