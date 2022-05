Läinud aasta juunis ostis Mart (nimi muudetud) endale sõiduauto Volkswagen Touareg. Sõiduki soetamise eeltingimuseks oli, et auto on täielikult tehniliselt korras. Müüja kinnitas seda Mardile ja esitas talle ka tehnilise kontrolli tõendid, mis oli teostatud Möller Auto esinduses Pärnus. Ka esindusest väljastatud tõend kinnitas Mardile, et tehnilise kontrolli käigus ei avastatud ühtegi puudust või tehnilist mittevastavust kontrollitud elementides.