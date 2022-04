Miks eelistavad Eesti krüptovaluuta kasutajad Kriptomati

Kriptomatis on see rohkem kui loosung. See sümboliseerib ambitsioonikat pühendumist tulevikule, kus krüpto kasutamise ja investeerimise eelised on jagatud kogu maailmas, täielikult elektrooniline tulevik, mis on vaba pankade ja finantstööstuse väravate hoidmisest ja kõrgetest tasudest. Kriptomat töötab selle nimel, et see unistus saaks reaalsuseks, üks kasutaja korraga.