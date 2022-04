Kriptomati ülevaade Bitcoinide investeerimisest Eestis

Täna ei ole tassi kohvi ostmine Bitcoinidega praktiline. Kuid krüptovaluuta on leidnud veel ühe mõjuva kasutuse: investeerimine. Bitcoinide piiratud pakkumine ja suur nõudlus on toonud kaasa hinnatõusu. Aastal 2011 sai Bitcoini osta 1 euro eest. Kümme aastat hiljem ületas hind 59 000 euro piiri. Ajalooliselt on Bitcoini väärtus tõusnud kiiremini kui kulla, börsiindeksite ja teiste investeeringute hind. See on üks põhjus, miks nii paljud inimesed tahavad õppida, kuidas Bitcoinidesse investeerida.

Tooraine ja aktsiate hinnad tõusevad ja langevad. Samuti ka Bitcoini hind. Krüptovaluuta turg on teatavasti volatiilne, mis tähendab, et turg allub järskudele hinnakõikumistele. Kuid üldiselt on Bitcoin andnud ajaloolise tootluse, eriti investoritele, kes seda ostavad ja hoiavad seda kuid või aastaid. Kas Bitcoin on hea investeering? Nagu iga investeeringu puhul, võib väärtus tõusta või langeda. Kuid miljonid Bitcoini omanikud on saanud kasu selle ainulaadse valuuta märkimisväärsest pikaajalisest hinnatõusust.

Ei ole ime, et eestlased kiirustavad Bitcoinidesse investeerima.

Määratlege enda eesmärgid

Esimene samm krüptovaluuta investeerimisel on eesmärkide määratlemine. Võib-olla soovite mõne aasta pärast kodu osta või säilitada praegust elustiili pensionipõlve ajal. Võib-olla investeerite, et saaksite panna raha kõrvale ootamatute kulude või hädaolukordade katteks. Võimalik, et Teil on mitu eesmärki. Nende määratlemine on esimene oluline samm mis tahes investeeringu tegemisel.

Kui olete eesmärgid määratlenud, saate kindlaks määrata enda Bitcoinide investeerimise ajakava. Kui investeerite laste ülikooli kulude tasumiseks või pensionile jäämise järgsete kuldsete aastate rahastamiseks, võite võtta pikaajalise vaatenurga. Kui soovite investeerida lühiajaliste eesmärkide täitmiseks, siis tuleks järgida teistsugust strateegiat.