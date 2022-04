Kevadostlemine käib täies hoos? Riidepoodide müügitulu kasvas kõige enam

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et märtsis mõjutasid jaekaubanduse müügitulu kasvu enim tööstuskaupade kauplused, kus müük suurenes aastaga 33%. „Tööstuskaupade kaupluste müügitulu kiirele kasvule avaldas mõju see, et möödunud aasta märtsis olid kaubanduskeskused koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu suletud,“ selgitas Pihlak.