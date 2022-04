Vähenenud pettuste arv võib viidata vaikusele enne tormi

„Petturite hetkelise tähelepanu on Balti riikidelt ära tõmmanud ilmselt praegune geopoliitiline olukord. Mõistagi pole pettused kuhugi päriselt kadunud, nende intensiivsus on hetkel lihtsalt madalam. Siiski esineb jätkuvalt nii investeerimispettusi kui ka erinevaid õngitsusvorme. Halvemal juhul võib ajutise rahunemise taga olla vaikus enne suuremat tormi,“ ütleb Kiik.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti sõnul tuleks jätkuvalt olla valvas kelmide suhtes, kes helistavad Eesti inimestele ning tutvustavad end pangatöötaja, politseiniku või mõne tuntud ettevõtte turvaosakonna spetsialistina. „Reeglina on nende kõnede muster sarnane. Helistaja viitab kahtlasele tegevusele vastaja pangakontol või erinevatele turvalisusega seonduvatele probleemidele ning küsib seepeale pangakaardi andmeid või juurdepääsu pangakontole. Tasub meeles pidada, et pank ei küsi kunagi inimestelt telefoni teel ligipääsu nende kontodele,“ lisab Kiik.

Eesti Pangaliidu poolt mullu suvel Norstatilt tellitud uuringust selgus, et pangandus- või investeerimiskelmustega on kokku puutunud ligi veerand Eesti elanikest. Seega võib järgmise pettustelaine käigus heliseda ükskõik kelle telefon ning tark on mõelda ette, kuidas sellises olukorras käituda. Petukõnede korral on oluline meeles pidada, et: