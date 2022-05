ULMELISED SUMMAD | Kelmid petsid sel nädalal eestimaalastelt välja väga palju raha

25. aprillil tegi politseile avalduse 57-aastane naine, kellele helistas väidetavalt Google esindaja ja väitis, et naise telefon on ohus ning tahetakse ära kasutada temale kuuluvaid andmeid. Peale seda helistas väidetavalt ka Swedbanki esindaja, kes soovis pettureid välja selgitada ja selle tegemiseks pakkus ta naisele välja, et tema kontolt tuleb kõik raha välja võtta ja anda see pangale. Naine läkski sama päeva õhtul pangaautomaadi juurde, võttis sularaha välja ja andis selle väidetava panga turvatöötaja kätte, kes oli sinna tulnud valget värvi sõiduautoga. Hiljem selgus, et tegemist on pettusega ja tekitatud kahju on 10 000 eurot.