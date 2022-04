Järgmisel nädalal selgub tõehetk: kas EL kehtestab lõpuks naftaembargo?

Euroopa Liidu liikmed peaksid ametnike sõnul juba järgmisel nädalal kokku leppima Venemaalt pärit toornafta impordi embargo osas. Taolist meedet on küll juba arutatud nädalaid, kuid nüüd on USA lisanud omapoolset survet, et Euroopa Liit lõpetaks Venemaa rahastamise naftatarnete eest.

New York Timesi andmetel jätkab EL selle küsimuse arutamist nädalavahetusel. Ajaleht viitas aruteludes osalenud EL-i ametnikele ja diplomaatidele, kelle sõnul kohtuvad suursaadikud kolmapäeval, et arutada lõplikku ettepanekut ning eeldatavasti kiidavad nad meetmed heaks järgmise nädala lõpuks.

EL saab veerandi oma toornaftast Venemaalt. Analüütikud on väitnud, et kui EL kehtestaks toornafta täieliku keelustamise, tooks see kaasa olulise rahalise löögi Venemaale ja nad ei pruugiks leida piisavalt ostjaid, et teeninda nõnda palju raha nagu tavaliselt. Selline rahaline löök võib takistada Venemaa presidendi Vladimir Putini suutlikkust jätkata Ukraina sõja rahastamist.