Hambaravi tööandja kulul. Maksusoodustus pani ettevõtteid tasuma töötajate raviarveid

Tööandja ravikindlustus suureneb Eestis pööraselt. Teenus ärkas ellu, kui riik andis sellele 2018. aastal maksusoodustuse. Tööandjal on kvartalis maksuvabalt sada eurot (aastas kokku 400 eurot), et panustada töötaja tervise edendamisse. Üha rohkem ettevõtteid paneb selle raha osaliselt või täies mahus töötaja tervisekindlustusse. Kui 2019. aastal oli sõlminud oma töötajatele lisaravikindlustuse 157 tööandjat, siis eelmisel aastal tegi seda juba 900 ettevõtet. „Kasv on vägev ja kasv püsib,” kinnitab Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu, kelle andmetel suurenes eelmisel aastal kindlustuslepingute arv ligi kaks korda.