Lavrov vastas süüdistustele ÜRO põhikirja rikkumises anekdoodiga Eesti loomaaiast

"See nali käib millegipärast Eesti kohta. Eesti loomaaias on tiik, kus elavad krokodillid. Ema väikese lapsega vaatab krokodilli. Läheduses on poisid, kes joovad õlut. Järsku kukub laps tiiki krokodillide juurde. Tüüp hüppab talle järele, päästab lapse ja annab ta emale. Ta ütleb: "Suur aitäh, sa oled nii julge eestlane!" Ta vastab: "Ma ei ole eestlane, ma olen venelane." Järgmisel hommikul ilmuvad Eesti ajalehed pealkirjaga: "Purjus venelane jättis krokodilli lõunasöögist ilma," viitas Lavrov.