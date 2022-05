Foto on illustratiivne

Sõidukijagamisteenuse turule tulekust on erilise tähelepanu all rendiautodega põhjustatud liiklusrikkumised. Sõidukijagamise ettevõtted on valmis liiklusohutusse panustama, kuid liiklusrikkujate eemaldamist liiklusest takistab tänane seadusandlus, nendib CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.