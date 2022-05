Ekspert: Euroopas algab rikaste pensionäride kuldaeg. See on võimalus kohalikele turismiettevõtjatele

Pärnu Kolledži lektori Margrit Kärpi sõnul saab järgneva paarikümne aasta jooksul Euroopas 60 aastat vanaks enneolematult palju inimesi, sest pensioniikka jõuavad 1950.-1960. aastate beebibuumi lapsed. „Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil kasvab aastatel 2015-2050 üle 60-aastaste inimeste arv kokku ligi kahekordseks – 12%-st 22%-ni, juba aastaks 2030 on iga kuues inimene üle 60 aasta vana. Sealjuures on majanduslikult ülioluline, et tegu on endiselt hingelt noorte inimestega, kellel on raha ja tahtmist seda elamustele kulutada,” selgitas Kärp.

Eksperdi sõnul tunnevad homsed eakad end ise tunduvalt nooremana ning ka käituvad vastavalt. „Nad on valmis kulutama raha teenustele, mis parandavad elukvaliteeti ja pakuvad elamusi. Nad naudivad luksust, on harjunud kõrgel tasemel teenustega, on osavad kasutama erinevaid veebikeskkondi ning jagavad oma tegemisi sotsiaalmeedias. Reisitakse palju üksi, olemata sealjuures vallaline,” tõi Kärp välja.

Eurostat on hinnanud, et vanemaealiste tarbitavate toodete ja teenuste turud ehk niinimetatud hõbemajandus kasvab stabiilselt 5% aastas, jõudes aastaks 2025 kokku umbes 5,7 triljoni euroni. Sealjuures on nn hõbeturismi kogumaht Euroopas olnud seni ligi 70 miljardit eurot. „Erinevate üle-euroopaliste uuringute andmeid sünteesides saaks prognoosida, et Euroopat ootab lähiajal ees aktiivsete seeniorite turismituru kasv 30 või isegi 40 miljardi euro võrra,” arutles Kärp.

Eksperdi sõnul peab sellest kasvavast turust kasu saamiseks pakkuma põnevaid, nooruslikke teenuseid, mis samas arvestavad vanusest tingitud teatud erivajadustega. „Tundku klient end kuitahes noorena, hõbedase eaga kaasnevad terviseprobleemid nagu kuulmislangus, diabeet või liigeste haigused. Osad neist on nähtavad, teised mitte ja teenuste osutamisel peab neid arvesse võtma,” ütles Kärp.