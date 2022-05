Elron kolib praeguse reisijate ootesaali ja piletimüügikassad Balti jaama paviljoni hoonesse

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup sõnas, et ootesaali ja piletikassa kolimine uude ning valgusküllasemasse ruumi on olnud kaua oodatud uuendus.

“Uus ootesaal asub enamiku perroonide, numbritega 3 kuni 9 vastas, ehk rongi peale saab nüüd minna veel kiiremini ja mugavamalt. Balti jaama paviljoni hoone ehk nn kuppelsaal on avaram ning pakub ka ootealana reisijatesõbralikke võimalusi,” rääkis Kulderknup.

“Esmaspäeval, 2. mail toimub infokassa ja tehnika ümberkolimine ning häälestamine, paralleelselt töötab ka senine piletikassa, kust jagatakse infot uuenduse kohta. Piletikassast pileti soetamiseks ootame kõiki külastajaid juba uue asukohaga ootesaali. Teisipäevast, 3. maist on vana ootesaali kassa suletud ning klientide teenindamine toimub uues ootesaalis Balti jaama paviljonis,” selgitas Kulderknup.

Elroni uus ooteala ning pileti- ja infokassa asuvad samades ruumides Tallink Grupi kiirtoidurestorani Burger Kingi ja Tallink Ekspress kauplusega, kust leiab laia valiku pirukaid, võileibu ning ka esmatarbekaupu. “Tallink Grupi poolt loodud uus Balti jaama toitlustus- ja kaubandusala annab suure panuse kogu Balti jaama transpordisõlme arengusse. Meil on hea meel, et ka Elroni kliendid saavad võimaluse enne rongireisi mugavalt söögi- ja joogipoolist kaasa osta või koha peal tarbida. Samas tuletame meelde, et rongi kaasavõetud söögi-joogi tarbimine ei tohi häirida kaasreisijaid ning reisi lõppedes peab istekoht jääma sama puhtaks kui reisi alustades,” rääkis Elroni kommunikatsioonijuht.