Kontodel on inflatsiooni pureda rohkem raha kui eales varem. Ekspert soovitab suvel siiski säästa

„Nüüd, Tõnisson, võta oma rahakott välja ja luhvtita sajalisi, muidu löövad koid sisse!” öeldi filmis „Suvi”. Nii mõnelgi jõukamal inimesel on see mure viimaste kuude inflatsiooni tingimustes reaalseks muutunud.

Eesti Panga värsked andmed näitavad, et märtsi lõpu seisuga oli kodumajapidamiste hoiustel rekordiline hulk raha: 11,1 miljardit eurot. See jääb kõigest paari miljardiga alla Eesti riigieelarve mahule. Kui siia juurde lisada mitteresidentide 1,58 miljardit eurot, on vahe veel väiksem. Suure inflatsiooni tingimustes võiks osa sellest rahast liikuda tarbimisse või näiteks kolmandasse sambasse.