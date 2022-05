Kas oled reformiks valmis – kümme asja, mida iga kaupleja peab teadma

LEXTALi partner ja vandeadvokaat Rauno Kinkar ning vandeadvokaat Henri Ratnik on toonud välja kümme punkti, mida tuleb teada ja järgida.

1. Pea meeles kuupäev 28. mai 2022!

Siis jõustuvad uued reeglid ja äritegevus peab olema uute nõuetega vastavuses.

2. Hinnaalanduse kuvamisele kehtivad uued reeglid

Soodushinna kõrval võib näidata varasemat kõrget hinda üksnes siis, kui kõrgem hind on kehtinud vähemalt varasemad 30 päeva. Keelatud on tõsta toote hind kõrgeks ainult korraks, et siis näidata toote juures atraktiivset soodushinda, mis on tegelikult toote tavahind.

Näiteks – kui kõrvaklapid maksid vähemalt 30 päeva 100 eurot ja nüüd maksavad 50 eurot, siis võib 50-eurost hinnalipikut näidata soodusena 100-eurosest tavahinnast. Kui kõrvaklapid on kogu aeg maksnud 50 eurot, aga soov on tõsta hind korraks kõrgemaks, et näidata 50 eurot soodusena, siis seda ei tohi mitte.

Erireeglid kehtivad kiiresti riknevate (nt piima) ja vähem kui 30 päeva turul olnud toodete puhul.

3. Anna tarbijale teada, kui talle kuvatakse isikupõhiseid hindu

Kui veebiplatvorm kujundab automaatselt tarbijale isikupõhise hinna (näiteks tulenevalt tema IP-aadressist, küpsistest, sünnipäevast või varasematest ostudest), siis tuleb teda sellest teavitada.

4. Ära manipuleeri arvustustega

Keelatud on võltsitud arvustuste tegemine, negatiivsete arvustuste kustutamine ja ühe toote arvustuse teise alla tõstmine. Suunamudijale ehk influencer’ile võib tooteid ja teenuseid tasuta anda, aga teda ei tohi kohustada jätma positiivset arvustust.

5. Avalikusta, kas kuvatud arvustused on kontrollitud või mitte

Kaupleja peab teavitama, kas arvustused tema toodete ja teenuste kohta on kontrollitud ja tõesed. See tähendab, et kaupleja peab veenduma, et arvustuse jätnud tarbija on reaalselt tema toodet või teenust tarbinud. Kui kaupleja seda ei tee, peab ta selliste arvustuste kõrval selgelt ära märkima, et need arvustused ei ole kontrollitud.

Lihtne viis arvustusi kontrollida on lisada arvustuse link tellimuse kinnitusele.