Habeck: Saksamaa saab aasta lõpuks hakkama ilma Vene naftata, kuid mitte gaasita

Habeck ütles, et Saksamaa ise ei ole valmis gaasi keelustama, kuid suudaks Venemaa nafta keelustamisega hakkama saada aasta lõpuks. See on ajavahemik Venemaa nafta järkjärguliseks kaotamiseks, mida ELi liikmesriigid ilmselt arutavad.

"Meil on õnnestunud jõuda olukorrani, kus Saksamaa suudab kanda naftaembargot," ütles Habeck pressikonverentsil. Kuid ta hoiatas, et see ei tähenda, et sellel poleks tagajärgi.