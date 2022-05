Energiavett tootev Eesti iduettevõtte tegi rekordilise käibekasvu

„Selliste tulemuste üle on mõistagi äärmiselt hea meel. Tegemist on Belief Water'i ajaloo kõige suurema kvartaalse käibekasvuga. Loodame jätkata samal kursil," kommenteerib Belief Water tegevjuht Raido Kereme. "On tõepoolest äärmiselt positiivne näha, et tarbijad eelistavad üha rohkem Eestimaiseid tooteid ning tervislikumaid alternatiive," lisab Belief Water'i turundusjuht Tarmo Pihelgas.