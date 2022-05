Töötajate puudus survestab tööandjaid palkasid tõstma. Enamik on seda juba teinud

„Palgatasemeid hakati organisatsioonides taas aktiivsemalt tõstma 2021. aastal, kuid enamasti said sellest osa üksikud töötajad või mõned töötajate grupid. Tänavu on aga märgata, et palgatõus puudutab kõiki töötajaid ja selle suurus jääb enamasti 9-10% piiridesse, mida on rohkem kui eelnevatel aastatel," kirjeldas uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.