Jätkusuutlikkus muudab tööturgu. Milliseid eksperte ärid juba praegu vajavad?

Semionovaitė lisab, et äri jätkusuutlikkuse kolm liidetavat – keskkonnakaitse, sotsiaalne aspekt ja hea juhtimistava – avalduvad eri ettevõtetes isemoodi. Igal ärisektoril on oma spetsiifika, sellepärast peavad ettevõtted alustama tähtsaimate kestlikkusvaldkondade identifitseerimisest ja jätkusuutlikkuse strateegia loomisest. Kõiki jätkusuutlikult toimivaid ettevõtteid seob üks valem – ärimudel, mis on orienteeritud mitte ainult finantstasuvusele, vaid ka eri huvipoolte heaolule ja positiivse mõju loomisele.

Leedu Swedbanki jätkusuutlikkuse juht ja ISM-i ESG nõukogu liige Karolina Semionovaitė ütleb, et viimastel aastatel on muutunud nii kestlikkuse tähtsus ettevõtluses kui ka arusaam sellest teemast. Varem otsustati ettevõtte edu ja potentsiaali üle ainult finantstulemuste järgi ning jätkusuutlikkust mõisteti kui kõrvaltegevust, mis ei ole äriga otseselt seotud. Mõne viimase aastaga on olukord muutunud ning jätkusuutlikkusest on saanud äri töökorra ja strateegia oluline element.

Vajadus kestlikkusekspertide järele kasvab märkimisväärselt



Eksperdi sõnul on äri jätkusuutlikkus üpris uus valdkond, kuid sellel on juba praegu väga palju potentsiaali. Vajadust selliste ekspertide järele on turul juba praegu tunda. Koos muutuvate ärimudelite, jätkusuutlike innovatsioonide kasutuselevõtu ja uute nõudmistega ettevõtlusele hakkab vajadus nende järele aina kasvama. Naine rõhutab, et raske on ette kujutada tulevikuorganisatsiooni, mis suudaks edukalt tegutseda ning konkurentsis püsida, ignoreerides jätkusuutlikkuse tendentse ja praktikaid.

„Ühiskonna teadlikkus tõuseb, samas kasvab ka ettevõtlusele surve demonstreerida kõrgeimaid vastutusstandardeid. See tähendab, et ettevõtted, kes neid ei taga, põrkuvad tulevikus suurte riskidega. Uusi kestlikkuspraktikaid juurutavad ka Euroopa Liidu muutuvad nõuded. Suuri muutusi toob EL-i rohepööre. Ambitsioonikad kestlikkuseesmärgid on sätestatud ka Leedu valitsuse programmis. Eri tööstuste eksperdid töötavad juba praegu lahenduste kallal, kuidas tuleb igal ärisektoril panustada kogu Leedu jätkusuutlikkuse transformatsiooni,“ väidab Semionovaitė.

LinkedIni uuring Global Green Skills Report 2022 näitab, et kogu maailmas kalduvad tööandjad värbama pigem kestlikkusoskustega töötajaid kui nende pädevusteta inimesi. Kogu maailma tööturul kasvas kestlikkuskompetentsiga professionaalide arv 2015.–2021. a koguni 38%. Ehkki säästva arengu eksperte kohtab aina enam, on sellistest asjatundjatest väga kiirete muutuste ning uute praktikate ja ärimudelite kasutuselevõtu pärast ikka veel suur puudus. Praegusel ajal jätkusuutlikkuse valdkonda sisenenud tööturuosalistele avanevad piiramatud karjäärivõimalused.

ISM hakkab ette valmistama jätkusuutlikkuse asjatundjaid