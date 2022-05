Tööturg laienes tänu Euroopa Liidule olulisel määral

„Maailmajaos, kus riigid valasid kunagi oma territooriumi kaitsmiseks verd, on tänapäeval piirid olemas ainult kaardil. Sisepiirideta Euroopa toob majandusele väga suurt kasu, mis näitab, kui käegakatsutav, populaarne ja edukas on Schengeni süsteem ning kui tähtis on see meie igapäevaelu ja ühiskonna jaoks. Me peame seda ühist süsteemi hoidma ja tugevdama," hindab Euroopa Liidu ühtse majandusruumi ja tööturu olulisust rände, siseküsimuste ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos.

Eesti-Soome Töö- ja Konsultatsioonikeskuses vastatakse päringule, et ettevõte on konsultatsiooniteenuste pakkumise praktiliselt lõpetanud, sest neid enam ei tellita - konkreetse murega pöördutakse pigem ametiühingute või töötukassa poole.

Metsahooldusteenuseid pakkuv spetsialist Kaido Karu ütleb, et töö Soomes või Rootsis on tänapäeval sama normaalne igapäevaelu osa nagu töö Eestiski. „Dokumentide kordaajamisega tegelevad tööandjad ja -tellijad, tööde teostaja ülesanne on tagada, et ohutus- ja esmaabikoolitused oleksid läbitud, varustus korras ning oma töö kvaliteetselt tehtud," võtab ta olukorra kokku. Soome tööturu jaoks nõutavad koolitused läbitakse enne tööleasumist Eestis ja saadakse siin ka Soome tööturul kehtivad tunnistused. Keeleoskust on vaja sedavõrd, et mitte oma töölõigul ja igapäevasuhtluses hätta jääda. Rootsis vajalikud koolitused läbitakse konkreetse metsafirma kaudu ja lisaks sellele toetab sealseid töötajaid ka ametiühing.