Andmekaitse Inspektsiooni jõudis info, et ühe Grossi Toidukaupade kaupluse juhataja on jälginud (turva)kaameratest oma töötajaid ja kliente ilma õigusliku aluseta. Selline tegevus on inspektsiooni kinnitusel keelatud ning seadusega karistatav.

"Täielik absurd", vastab süüdistusele ettevõtte omanik Oleg Gross ise.