KUULA SAADET | Tööelu #34: tööampsud on töötegemise tulevik

„Näha on, et uus generatsioon ei hooli enam ainult nendest väärtustest, mida klassikaline töötegemine pakub. Tööd soovitakse aina enam teha endale sobival ajal, kohas ja viisil. Tööd kindlasti tahetakse teha ja ollakse selles ka professionaalsed, usaldusväärsed, kuid 9–17ni lepingujärgne töö ei ole enam unistus. Mina olen ka selle uue ajastu hea näide, sest mul on olnud viimase 11 aasta jooksul 17 töölepingut. Kui vanasti vaadati sellele halvasti, et inimene on püsimatu, teeb natukene ja siis läheb minema, siis täna on see uus normaalsus,” selgitab tööampsude platvormi Treamer tegevjuht Mihkel Rembel.

Treamer on platvorm, mis pakub inimestele võimaluse leida endale töö päevaks-kaheks või nädalateks, samuti leida see töö kas kohe homseks või mõnekuise etteplaneerimisega. Rembel ütleb, et nemad on hetkel keskendunud teenindussektori tööampsude pakkumisele, tegelikult vahendamisele. Nii saab Treameri kaudu minna tööle teenindajaks kohvikusse, kauplusse või koristajaks, kolijaks. Kuna kohe algab ka istutushooaeg, siis just praegu on võimalik haarata ka paarinädalane tööamps metsaistutajana.

„Kõige aluseks on ikka usaldus, mõlemalt poolt. Platvormil saavad nii töötajad kui tööandjad üksteist hinnata, kirjutada kommentaare, mis on kõik avalikud ja annavad julguse tööd vastu võtta või tööd pakkuda. Ekslik on arvamus, et tööampsud on kuidagi vähem väärtuslik viis töö tegemiseks, tööampsudega on võimalik luua endale väljakutseid pakkuv täistööaeg, mis on tasustatud väga hästi. Teenistus võib olla vahel isegi kõrgem kui lepinguga töötades, samas on vabadust palju rohkem. Tööampsud ei kao kuhugi, neid tuleb pidevalt juurde ehk siis ei pea kartma, et tööd ei ole,” selgitab tegevjuht.