Stellantis plaanib 2030. aastaks müüa Euroopas ainult elektriautosid

Stellantis N.V. avalikustas oma strateegilise plaani kliimamuutustega võitlemiseks järgmiseks kümnendiks. Plaani Dare Forward 2030 lõppeesmärgiks on tagada süsinikuneutraalsus. Automarkide Baltikumi esindaja UAB Autobrava sõnul on tegu olulise sammuga autotootja ajaloos, mis tähistab uut algust ja kujundab ümber autotööstuse jõujooned.

UAB Autobrava juhi Paulius Kudriavcevase sõnul näeb uus strateegia ette, et Stellantis saab kliimamuutuste leevendamise valdkonna liidriks, vähendades süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks 50% ja viies 2038. aastaks heited nulli.

"Selle kümnendi lõpuks on ettevõttel kavas, et Euroopas müüakse vaid aku jõul liikuvaid elektrisõidukeid ning Ameerika Ühendriikide müügist moodustavad need 50%," rõhutas Kudriavcevas Autobrava teates.