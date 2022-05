Tööturg rühib persoonipõhise värbamise poole. Eesti värbamistehnoloogia idu VideoCV abil on värvatud enam kui 2000 inimest

Tehnoloogia areng on tugevalt muutnud ka värbamisprotsessi, kus ettevõtted on enam hakanud väärtustama potentsiaalse töötaja motiveeritust ning isikuomaduste sobivust konkreetsesse töökeskkonda. Traditsioonilisest CV-st olulisemad on kandidaadi reaalsed praktilised oskused, keele- ja suhtlusoskus ning isikuomadused. „Nimetatud vajadused on pannud aluse uute lahenduste loomiseks. Struktureeritud värbamiseks loodud videokeskkonna kasutamine juba esimeses värbamisetapis teeb ettevõttele sobiva kandidaadi leidmise oluliselt lihtsamaks," selgitas VideoCV tegevjuht ja asutaja Kristian Kalle.

Usinalt turuosa kasvatav ettevõte tähistas värskelt 2000 eduka värbamise verstaposti. „VideoCV keskkonda tunnustati värskelt personalivaldkonna olulisema, PARE Parima Personaliprojekti auhinnaga, kus osalesime kahe suurkliendi - Eesti Energia ning Ericsson Eesti eduka näitega. Aitasime neil leida sobivad inimesed mitmele juhipositsioonile, lisaks spetsialiste IT, logistika ja turunduse valdkonda, ning ka mõned praktikandid. Ühtlasi tõestasime, et kaasaegne videointervjuu on ka IT-sektoris edukas," avaldas Kalle.

Tööandjate sõnul on olulisem aspekt 50-70% lühem ajakulu kandidaadi leidmisel. Tööotsija aga saab võimaluse ausamaks värbamiseks, kus võetakse arvesse tema oskusi ja tugevusi ka olukorras, kus töökogemus on väike või puudub erialane diplom. „Rahvusvaheliste ettevõtete jaoks on tegu asendamatu trendiga, kus õige kandidaadi leidmine distantsilt on paras väljakutse," lisas Kalle. „Persoonipõhine värbamine on kasvav trend. Näiteks Google ja Facebook on ülikoolitunnistuse olulisusest ammu eemaldunud, pidades just isikuomadusi primaarseks."

VideoCV abil on täna leitud sadu klienditeenindajaid ja administraatoreid, IT-spetsialiste, turundusvaldkonna spetsialiste ning isegi mõned koolijuhid. Eestis kasutavad teenust suurettevõtted nagu Eesti Energia, Yolo Grupp, Confido, Sportland, Ericsson Eesti ja ....