KUULA SAADET | Rahatark #1: investeerima oleks pidanud hakkama jube eile, kuid ka täna pole veel hilja

LHV vanemmaakler Nelli Janson räägib, et investeerimisel on üks põhiline reegel: investeerimisega oleks pidanud alustama juba eile. Kuid nagu maakler ütleb, siis hilja ei ole oma raha paremaks kasutamiseks kunagi, tuleb vaid teha selgeks mõned põhialused, lasta lahti paarist stigmast ja hakata lihtsalt pihta. Kasvõi üheeurose investeeringuga.

„Kaugele on jäänud need ajad, kus investeerimine oli väheste väljavalitute privileeg ja kus investeerimise alustamiseks oli vaja suuremat summat raha. On loodud palju investeerimislahendusi, kus saab investeerimist alustada kasvõi ühe euroga. Investeerimine on pandud kokku säästmisega – iga kuu kannad püsimaksena kindla summa oma portfelli ja kõik. Loomulikult on võimalik investeerida ka juba olemasolevaid summasid,” lisab Janson.

Nagu maakler ütleb, siis iga inimene suudab leida oma igakuistest sissetulekutest või väljaminekutest need eurod, mis võiksid pigem minna investeeringuks kui lihtsalt ära kuluda. Ning isegi kui turud ei ole soodsad, portfell ei kasva või isegi pisut kahaneb, on inimesel ikkagi rohkem raha, kui oleks siis, kui oleks selle niisama ära kulutanud.

Mõtteviisi muutus

„Investeerimisega alustamisel toimub täielik mõtteviisi muutus – inimene hakkab hoolima oma rahast, hakkab seda lugema, seda planeerima, nägema kohti, kust saab kokku hoida. Ideaalis võiks alustada loomulikult säästmisest ja endale eelarve tegemisest ning siis kui pilt rahalistest võimalustest selge alustada investeerimisega. Ehk kõigepealt kulud kontrolli alla ja siis säästud börsile. Kuid tihti juhtub ka nii, et idee investeerimisest lükkab käima selle ratta, kus inimene hakkab oma rahaasjadega tegelema,” räägib Janson.

Investeerimisega alustamisel tuleb aga lasta lahti paarist olulisest stigmast. Esimene neist on arusaam, et investeerimine on keeruline ja sellele kulub palju aega.