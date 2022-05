Töötukassas on praegu rahulik. Ühestki valdkonnast pole tulnud teateid suurtest koondamistest. Ilmselt on see vaikus enne tormi, sest Eesti on Venemaa naabrina olnud tihedalt seotud Venemaa kaubavahetusega, sellele on ehitatud sadade miljonite eurode eest äri. Üha uued sanktsioonid tõmbavad ärisid aina koomale ja paljusid ettevõtteid ähvardavad suured raskused või tegevuse lõpp. Millised sektorid on kõige haavatavamad? Kuidas neid aidata? Seda loe alljärgnevast loost.