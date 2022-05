Masendusmeeleolu tõmbas aprillis aktsiaturgudest õhku välja, kaotajaid karistatakse karmilt

„See tundus natuke nagu kapituleerumine. Kuidagi on tunne, et võiks tekkida lühiajaline müügiväsimus, sest suured FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google – toim) firmad on tulemused teatanud ja sellega on pinge maas,” ütles LHV vanemmaakler Nelli Janson aprilli lõpu languse kohta. „Juhul kui siit tuleb põrge üles, siis ma ei usu, et see on väga jätkusuutlik, sest järjest hakkavad intresside tõstmised peale tulema. Totaalne jokker on ikkagi Ukraina sõda.”

Aasta esimese nelja kuuga kukkus S&P 500 indeks 13,3%, tehnoloogiaindeks Nasdaq kaotas samal ajal oma väärtusest 21%. Eriti must päev oli eelmise nädala reede, kui S&P 500 langes 3,7%. Languse eestvedaja oli Amazon (–14,4%), mis teatas oma esimesest kahjumist pärast 2015. aastat. Selleni viis küll osalt elektriautode tootja Riviani (Amazonil on seal 18% osalust) aktsia hinna suur langus.