Kus õpivad tänapäeva leiutajad?

Lennart Meri on öelnud kuldsed sõnad: „Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib, käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab.“ Just selline on mehhatroonika, mis on üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas.