Tudengid annavad nõu: kuidas valmistuda riigieksamiteks?

Kõigepealt on vaja kolm aastat ilusti õppida ning tundides käia. Gümnaasiumi ajal on väga põnevaid kooliväliseid tegemisi, samuti saab palju valikaineid valida, kuid kõige olulisem on siiski pidev õppimine. Nii et vaata, et sa endale siis liiga palju kohustusi ei võta.