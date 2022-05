Riistvara Trooja hobuste rünnak võib ohustada nii koduarvuti kasutajat kui ka riigi digitaalset julgeolekut

Keskuse teadlased lõid uue kiibi ja tõestasid, et nende tootmise tsüklis on võimalik lihtsate vahendite ja lühikese ajaga paigaldada troojalased, mille abil saab rünnata IT-süsteeme, koguda kasutajaandmeid ja rikkuda teiste andmete turvalisust. Kõige hirmutavam on asja juures aga see, et uurijad kasutasid kiipidesse sissemurdmisel vabalt kättesaadavat tarkvara ning selleks kulus laboritingimustes pisut rohkem kui 60 minutit.

Uurimisrühm näitas, et seda tüüpi oht on palju tõenäolisem, kui seni arvati. "Me vaatlesime seda probleemi ühe kiibitehase pahatahtliku inseneri vaatenurgast," rääkis keskuse juht professor Samuel Pagliarini. "Soovisime teada saada, kas tootmisvalmis kiipi on võimalik sisse murda? Kui jah, siis kes saab seda teha? Milliste vahenditega? Või kui palju aega kuluks nende troojalaste sisestamiseks? Ainus viis küsimustele vastata, oli matkida rünnakut kavatseva isiku tegevust,” selgitas Pagliarini. Nagu selgus, on motiveeritud kurjategijal olemas juurdepääs kõikidele vajalikele tööriistadele, et seda tüüpi rünnakuid läbi viia.

Vana küsimus uue probleemi lahendamiseks

Teadlased on juba enam kui kaks aastakümmet oletanud, et riistvara Trooja hobuseid saab arvutikiipidesse sisestada nende valmistamise ajal. Need troojalased on pahatahtlikud elektroonikaskeemid, mille eesmärk on tavaliselt rikkuda arvutikiibis tehtavat arvutust või nutikama stsenaariumi korral võivad nad paljastada tundlikke andmeid, näiteks krüptograafias kasutatavaid võtmeid.