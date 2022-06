Rally Estonia Eestisse toonud ning Saku suurhalli üheksa aastaga pankrotist välja tirinud ja selle Euroopa külastatavaimaks areeniks teinud Tarmo Hõbe on T1 juhi ametipostil olnud neli kuud. Tema hinnangul on keskuse „käimaminek” loogiline, sest maja on heas asukohas, unikaalne ja arvestades 2026. aastal valmivat Rail Balticu Linda terminali, on tegu suurte võimalustega kohaga. Miks ta niimoodi arvab, loe alljärgnevast loost.