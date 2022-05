Raul Potisepp: viime autopargi elektrile üle ning lõpetame Kremli ja šeikide rahastamise

Samas on mitmete riikide näitel teada, et just riiklikult toetatud programmid on aidanud elektriautode laiemale kasutuselevõtule kaasa. Tuntuim ja edukaim on kindlasti Norra näide, kes juba alates 90ndatest viis sisse esimesed maksusoodustused ja 2000ndatel neid laiendas. Selle tulemuseks on maailma kõige suurema elektriautode osakaaluga riik ning transpordisektori heitmete märkimisväärne vähenemine.

On hea meel näha, et riik on astumas tarvilikke samme, et toetada taastuvenergia tootmist, ent tegelema peab ka tarbimisega. Kütuste tarbimisest moodustavad täna suure osa diislit, bensiini või gaasi kasutavad sõidukid. Kui soovime fossiilsete kütuste kasutamise lõpetada, peame esmalt autopargi elektrifitseerima. Tehnoloogiliselt pole selleks täna enam takistusi, küll aga on takistavaks teguriks sisepõlemismootoritega autodest kallim hind.

Õnneks möödunud suvel ministeeriumide ja keskkonnainvesteeringute keskuse tellimusel valminud uuring annab siiski lootust, et vähemalt täiselektriliste sõidukite puhul ostutoetuse meede mingil kujul naaseb. Selge on aga see, et võrreldes 2020. aastal läbiviidud toetusvoorudega on mitmeid õppimiskohti, mida uue ostutoetuse väljakujundamisel tuleks arvesse võtta.

Esiteks ei ole pikas perspektiivis kuigi efektiivne meede, mis selgelt ei kata ära väikestki osa nõudlusest sellise toetuse järele. Esimese vooru minutitega täitumine näitas loodetavasti kätte, et päris muutuste elluviimiseks peab olema loodud püsiv võimalus sisepõlemismootoriga sõidukite väljavahetamiseks. Kiiremate näppude voor toodab vaid ebavõrdsust ning tekitab turumoonutusi ajutise kõrgendatud müügi kaudu. Lisaks sellele oli kogu protseduur muudetud taotleja jaoks niivõrd mahukaks, mille ületamine oli juba omaette lävend.

Arvestades seda, et sel aastal on uute elektriautode soetamine saanud sisse seninägematu hoo ning seeläbi on üha jõudu kogumas ka elektriautode järelturg, siis tasuks kindlasti kaaluda toetusmeetme

laiendamist ka kasutatud autode soetamisel. Kui seda rakendada näiteks kasutatud auto Eestisse esmaregistreerimisel, siis aitaks see toetust kasutada ka madalamalt hinnatasemelt ning ei eelistaks niigi suuremate sissetulekutega autoomanikke.

Kasutatud autodele ostutoetuse laiendamisel on ka miinuspooli, näiteks võimalik toetusega manipuleerimine, kuid kättesaadavuse parandamise nimel on toetuse laiendamine kindlasti kaalumist väärt võimalus. Lisaks leitakse loodetavasti võimalus muuta meedet huvitavaks ka suurtele autoparkidele. Eelmise meetme raames oli toetatavate sõidukite piiriks 15, mis suuremate autoparkide vaatest ei ole just kuigi atraktiivne. Elektriautodele üleminekul mängivad suurimat rolli ettevõtete autopargid, näiteks Poolas ostavad 80% elektriautosid just ettevõtted.