Aas: Eesti on võtnud sihiks saada tuuleriigiks. Meil on eeldused tuuleparke teenindavale sadamale

„Eesti on võtnud sihiks saada tuuleriigiks ning see ei tähenda ainult rohkem odavamat ja keskkonnasõbralikumat elektrit, vaid selle kõrval on ka reaalne potentsiaal arendajatel meretuuleparke teenindava sadama loomiseks," ütles minister Taavi Aas. „Taanis paiknevad sadamad Esbjerg ja Odense on suurepärased näited, kuidas meretuulepargid toovad ühiskonnale suuremat kasu, kui luua piirkonda ka võimalus teha suur hulk töid ja teenuseid tuuleparkide püstitamiseks ja käigushoidmiseks kohapeal. See loob hulga uusi töökohti ning annab olulise panuse majandusarengusse ja kohalikku kogukonda, mistõttu võiks sellisel sadamal olla koht ka Eestis."