Mida oodata suve lõpus avatavast IKEA Tallinna poest? Mööbel kohe kaasa ostmiseks

„IKEA visioon on luua parem igapäevaelu paljudele inimestele. Seetõttu pakume laia valikut sisustuskaupu, millel on hea disain, funktsionaalsus ja võimalikult madal hind, et paljud inimesed saaksid tooteid endale lubada. Meie eesmärk on pakkuda ühes kaupluses kõike, mida kodu sisustamiseks tarvis. Tallinna poes saavad külastajad osa täielikust IKEA kogemusest - seal on kohe kaasa ostmiseks ligi 9000 kodusisustuseset ning erinevad teenused, üritused ja meelelahutus lastele," ütles IKEA Eesti juht Christian Schneider. Ta lisas, et pood pakub kodusisustuseks nii inspiratsiooni kui sisustuskaupu, kuid samas on see koht, kus perega aega veeta. IKEA Rootsi restoranis saab süüa nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusööki, lastele on erinevad mängualad ning kaupluses korraldatakse erinevaid üritusi, et klientidele veelgi paremat ostukogemust pakkuda.