Luksus suletud uste taga. Eestlannad ülirikaste inimeste superjahtide peadpööritavas maailmas

„Omanikele sa „ei” naljalt ei ütle. Mul endal on kogemus, et üks neist ärkas 1. mai hommikul Itaalias ja teatas, et soovib koorekohvi karva mopsi. Pidin siis kohalikud kennelid üles otsima, et küsida, kellel sellist müüa oleks,” kirjeldab Meeli Lepik. Tema on üks ligi sajakonnast eestimaalasest, kes selles aina kasvavas, kuid siiski salajases maailmas suuri tegusid teeb. Kõige rikkamad omanikud valivad endale vaid parimad meeskonnaliikmed.

Pärast Ukraina sõja algust on oligarhide superjahid üle maailma tohutut huvi tekitanud. Neid on arestitud, kuid nii mõnegi superjahi kohta on tekkinud küsimus: kes on selle tegelik omanik? Igal aastal ehitatakse neid maailma kallimaid mänguasju sadades juurde – peale oligarhide tellivad neid nii šeigid kui ka USA IT-ärimehed.