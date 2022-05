Keskerakond tasus täna 2009–2015 valimiskampaaniate eest täiendavalt 843 000 eurot

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et erakonna jaoks on olnud niivõrd suure summa maksmine lühikese aja jooksul suureks katsumuseks, kuid eesmärk oli otsus täita õigeaegselt ning sellega sai erakond hakkama enne tähtaega. „Oleme teinud väga suuri jõupingutusi, hoides märkimisväärselt kokku erakonna tegevuskuludelt, vähendanud tööjõukulusid ja turunduskulusid ning teinud konkurentidega võrreldes väiksema kohalike omavalitsuste valimiskampaania. Väga suur abi on olnud toetajate liikmemaksudest ja annetustest. Ma tänan kõiki, kes tulid sel hetkel erakonnale appi, see näitab meie tugevust, ühtsust ja usku Keskerakonda," ütles Ratas.

Erakonna esimees tõi välja, et Keskerakond tasus erakonnale edastatud arved ja täitis teadaolevad lepingulised kohustused toona koostööd teinud ettevõttele, kuid kohtuvaidluste tulemusel leiti siiski, et teenuseosutaja kasumimarginaal ei olnud piisavalt suur ning osa osutatud teenustest loeti keelatud annetuseks. „Kohus on oma otsuse teinud ning erakond austab seda. See on olnud meie jaoks väga keeruline vaidlus, kuid saame nüüd pöörata uue lehekülje selles väga pikas ja ammuses küsimuses," lisas Ratas.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et erakonnakaaslaste tugi on olnud otsuse täitmisel väga oluline, erakonda on toetanud nii valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, omavalitsustegelased, aga ka väga paljud lihtliikmed – kahe kuuga ca 200 inimest. „Nägime juba viimastel kohalike omavalitsuste valimistel, et erakonnaliikmed on valmis koduerakonda toetama – kandidaadid panustasid oma isiklikke vahendeid enam kui 434 000 euro ulatuses, mida oli kordades rohkem kui teistel erakondadel kokku. Ka selle otsuse täitmisel on suurim roll just erakonna liikmetel."