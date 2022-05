Volta kvartalis asetati esimene nurgakivi üle 100 aasta jooksul. 2025. aastaks elab ja töötab kvartalis ligi 3000 inimest

Vaatamata keerulistele oludele majanduses jätkab arendaja ajaloolise ja mastaapse tööstuskvartali taaselustamist. Sel aastal valmib Volta Residentside kolm uut kortermaja ning järgmise aasta alguses lisandub veel kolm, kokku 148 korteriga. Kogu kvartali parkimine viiakse maa alla.

„Volta kvartal on Endoveri seni suurim ja mahukaim projekt, mille loomine kestab veel hea mitu aastat. Täna kimbutavad turuosalisi tarneraskused ja muutlikud sisendhinnad, kuid oleme suutnud neid protsesse juhtida," ütles Endoveri juhatuse liige Robert Laud. „Vaatamata erinevatele kriisidele on nõudlus kinnisvara järele kiiresti taastunud, mille üheks oluliseks katalüsaatoriks on hirm inflatsiooni ees. Suur osa Voltasse loodavatest pindadest on Tallinnas haruldased ning erilistesse lahendustesse on inimesed nõus panustama. Inimesed hindavad enim terviklikult planeeritud keskkondasid," rääkis Laud.

„Põhja-Tallinnas hinnad langemas ei ole. Vaadates, millised arengud linnaosa ees ootavad, on nõudlus ja hinnad siin jätkuvas kasvutrendis. Volta Residentsides on tänase nurgakivi asetamise hetkeks müüdud juba 60% pindadest. Need, kes ostsid 2015. aastal korteri Volta kvartali esimesse hoonesse, on tänaseks oma panuse kahekordistanud," sõnas Robert Laud. „Põhja-Tallinnasse investeerimine on jätkuvalt tark tegu. Volta ja Noblessneri kõrval tulevad siia peagi veel mitmed terviklikud elu- ja ärikvartalid nagu Krulli, Manufaktuuri, Bekkeri kvartal ja Patarei Merekindlus, mis annab piirkonnale tervikuna suure potentsiaali ja lisaväärtuse," lisas Laud.

Voltas nähakse pikaajalist investeeringut ka välismaalaste poolt