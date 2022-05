Uuring selgitab: 100 miljonit tuleks suunata aeganõudvamatesse valdkondadesse

Värske rohepöörde uuring näitab, et riistvarale keskendunud roheettevõtete ärimudel on üldiselt investoritele vähem atraktiivne ja liiga aeganõudev. Seetõttu on just riigil oluline roll kapitali kättesaadavaks tegemisel ja sellega ka erainvestorite kaasatõmbamisel.