Eurobaromeeter: eurooplased kiidavad heaks ELi reaktsiooni sõjale Ukrainas

Vastajad kogu Euroopas pooldavad laialdaselt kindlat toetust Ukrainale ja rahvale. Eesti vastajad paistavad selle poolest eriti silma - tervelt 96% vastanutest on nõus andma sõjast mõjutatud inimestele humanitaarabi (ELi keskmine 93%) ning 91% vastanutest kiidab heaks idee võtta ELis vastu sõja eest põgenevaid inimesi (ELi keskmine 88%). 88% Eesti vastanutest kiidab heaks Ukrainale antava rahalise toetuse (ELi keskmine 80%). Toetus Ukraina ühinemisele ELiga on Eesti vastanute seas samuti keskmisest suurem (83%, ELi keskmine 66%) ning 83% usub, et Ukraina kuulub Euroopa perre (ELi keskmine 71%).

Kaks kolmandikku eurooplastest (67%, Eestis 87%) kiidab heaks selle, et EL rahastab Ukrainale sõjavarustuse ostmist ja tarnimist. Lisaks sellele leiab 75% (Eestis 85%) vastanutest, et Ukraina sõda näitab, et „me vajame ELis tihedamat sõjalist koostööd".

Uuringu tulemused näitavad ka laialdast toetust ELi meetmetele energia valdkonnas, mille eesmärk on vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest. Suur üksmeel valitseb ELis asuvate gaasihoidlate täitmise küsimuses, et vältida järgmisel talvel gaasipuuduse ohtu (86%, Eestis 88%), samuti ollakse nõus hoonete, transpordi ja kaupade energiatõhususe suurendamisega (85%, Eestis sama) ning sellega, et Ukraina sõda muudab taastuvenergiasse investeerimise veelgi olulisemaks (84%, Eestis 78%). 90% (Eestis 89%) eurooplastest on nõus, et Euroopa tasandil tuleks võtta meetmeid, et piirata energiahindade tõusu mõju tarbijatele ja ettevõtetele. 86% (Eestis 85%) eurooplastest möönab, et tõusvatel energiahindadel on märkimisväärne mõju nende ostujõule.