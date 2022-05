LNG projekt jääb katki? Elering kritiseerib Alexelat: nende pakkumine ei ole vastuvõetav

Elering on esitanud kolm kirjalikku ettepanekut lepingu tingimuste osa ja on valmis kõnelusi heas usus jätkama, et saavutada lähiajal kokkulepe. Mõistetamatu on teise poole motivatsioon, kui ta püüab tegelike läbirääkimiste asemel lahendada küsimust meedia vahendusel Eleringi süüdistades. Raske oleks näha, et selline strateegia võiks tuua tulemust lähemale. Venitamisena ei saa kuidagi käsitleda seda, kui Elering ei ole nõus ebamõistlike ja läbipaistmatu kulustruktuuriga tingimustega, mida eraettevõtjad küsivad. Lõpuks maksaks ebamõistlikult kõrge hinna kinni tarbija.