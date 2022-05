Kolm Euroopa riiki võivad Venemaalt tuleva naftaimpordi osas saada pikendust

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen ütles 4. mail, et Euroopa Komisjon peab kuuenda sanktsioonide paketis vajalikuks keelata Euroopas ära kogu Venemaa nafta import. Ta möönis siiski, et mitmetele Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole seda sammu lihtne astuda, kuna sõltuvus Venemaa gaasist on niivõrd suur, kuid EL "peab lihtsalt selle valiku langetama".

Ungari peaminister Viktor Orban on aga sõnanud, et nemad on vastu EL-i esialgsele ettepanekule keelustada Venemaa nafta, öeldes, et see on võrdne "tuumapommi" heitmisega tema riigi majandusele. Samuti lisas ta, et soovib naftakeelule viieaastast erandit.