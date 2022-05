Euroopa Liidus luuakse ühtset terviseandmeruumi

Akadeemik Andres Metspalu selgitab Eesti Geenivaramu juhatajana, et Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös on praegu aktiivsed mitmed väga olulised teaduse ja tervisega seotud suunad.

“Järgmisel seitsmel aastal on kõige olulisem teema vähk,” ütleb ta ja selgitab, et loodud on “ELi vähimissioon” koos selle rakenduskavaga, mis peaks vähendama vähisurmade hulka tervelt kolme miljoni võrra aastaks 2027.

“Tegelikult on see ulatuslik plaan vähkkasvajate varajaseks avastamiseks ja ennetuseks, diagnostikaks ja raviks ning mis pole vähem oluline – mis saab pärast, kui ravitud inimene lahkub haiglast koju, aga on tekkinud uued probleemid, mis puudutavad näiteks töökohta või stigmatiseerimist,” ütleb ta.

“Teine oluline Euroopa Liidu initsiatiiv on “1+ miljon genoomi”, kuhu on koos 24 riigiga liitunud ka Eesti. Eesmärk on juurutada Euroopa Liidus personaalne meditsiin ja selleks loodi 12 töögruppi, kes töötavad läbi vastavad teemad, et liikmesriigid ei peaks igaüks jalgratast leiutama.

Ja viimaks, Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua tervishoiu Euroopa andmeruum – see on väga oluline selles osas, kuidas inimesed oma terviseandmeid jagavad, nii, et privaatsus oleks tagatud, kuid meditsiini saab siiski arendada ja teadust teha,” arutleb Andres Metspalu.

Geenidoonorid on ühiskonna avangard

Andres Metspalu rõhutab, et arstide jaoks on oluline, et Geenivaramus leitud geenide ja haiguste seos on teaduslik info ja mitte meditsiiniline, kuigi see võiks anda arstile idee, kuhu poole vaadata, kui asjad pole selged.

“Patsiendile aga piisab Geenivaramu puhul teadmisest, et see on aktiivne ja sellega saab endiselt liituda Tartus Riia tn 23B. Täpsem info geenidoonor.ee.

Geenivaramu ei ole haigla ega diagnostikakeskus, vaid teaduskeskus, kus me uurime, kuidas geenid on seotud haigustega ja ravimite kõrvaltoimetega. Geenidoonorid on ühiskonna avangard, kes aitavad meditsiini arendada paremuse poole.”

