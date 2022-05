Ukrainas on Vene rakettide hävitatud tehase ja hoidlate tõttu kütusepuudus

„On kujunenud üsna pingeline olukord ja selle on tekitanud mitu tegurit. Esiteks on seisma jäänud Krementšuki naftatöötlemistehas, mis varustas Ukraina turgu diiselkütuse ja bensiiniga. See ei tööta Vene okupantide raketilöökide tõttu. Samuti on antud lööke naftabaasidele. Umbes 15 erinevat naftabaasi on hävitatud või kahjustatud selliste raketilöökide tõttu. Olulised kütusevarud on hävitatud. Teiseks on raskendatud naftatoodete säilitamine,” ütles Herus.