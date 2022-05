Eesti hinnatõus oli aprillis euroala kiireim. Nii energia kui toidu osakaal tarbimiskorvis on Eestis suurem ja hinnatõus kiirem kui eurotsoonis tervikuna. "Eestis on energiakulude osakaal tarbimiskorvis keskmiselt 16%, euroalal 11%. Toidule kulub Eestis keskmiselt 19%, euroalal 15% perede eelarvest," lisas Elmik. Mida on võimalik ette võtta?