Venemaa avalikustas listi välismaa kaupadest, mida hakatakse ilma loata riiki sisse tooma

Riigi jaemüügisektor on peale lääne riikide ulatuslikke sanktsioone täbaras seisus. Tuntud kaubandusbrändid nagu H&M, Apple ja Nike ei jätka enam oma tegevust Ukrainale sõja alustanud riigis. Venemaa aga nii lihtsalt lääne kaupadest veel loobuda ei taha, mistõttu teatati märtsis paralleelimpordi süsteemist, millega lubataks tuntud välismaiseid brände riiki importida ilma omanike loata.

Reedel Venemaa valitsuse avaldatud nimekirjast leiab kõigi suuremate välismaiste autotootjate ning tehnoloogiagigantide nagu näiteks Apple ja Cisco tooteid. Lisaks on Venemaal pikk list moebrändidest, mida hakatakse riiki sisse tooma. Nimekiri on kirju, sealt leiab nii erinevaid autojuppe, ehitusmaterjale, kui ka kosmeetikat, elektriseadmeid ja tekstiili.

Paralleelimporti ei tohiks võrrelda musta turuga, kuna tolliteenused makstakse ja saadetised on Venemaa seisukohast seaduslikud, ütles Venemaa otseinvesteeringute fondi endine peaökonomist Dmitri Polevoy. "Lääne ettevõtted ei saa sulgeda oma silmi selle ees, et nende tooted jõuavad ikkagi Venemaale," lisas Polevoy.

Venemaalt on tänaseks lahkunud üle 500 ettevõtte. Rõivabrändidest on tuntuimad Puma, H&M, Levi's, Prada, Adidas, Jaguar, Nike jne. Autotootjatest on osaliselt või täielikult Venemaal tegevuse lõpetanud Mercedes-Benz, Škoda, Jaguar, Ford, Bentley ja veel. Loe pikemat nimekirja siit.