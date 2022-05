Tüdrukud Moskva kohvikus: venelased on peale hetkelist madalseisu taas altimad kohvikutes ja restoranides raha kulutama.

Venemaa majandus on visam, kui paljud majandusteadlased ja eksperdid prognoosida julgesid. Tänased andmed näitavad, et suurt krahhi pole oodata ei kusagilt, väidab Briti väljaanne The Economist.