Kell tiksub. Tormiline nädal LNG rindel muutis suured tarbijad närviliseks

Eelmisel nädalal toimus Eestis mitme vaatusega draama, kui tuli välja, et eraettevõtete Alexela ja Infortari ning riigifirma Eleringi vahelt on läbi jooksnud must kass. Läbirääkimised olid takerdunud ja mõlemad pooled pildusid vastastikku süüdistusi. Elering süüdistas ettevõtjaid katses segasel ajal endale magusat tehingut läbi suruda, vastaspool Eleringi tahtmatuses ja suutmatuses Eestile pikas perspektiivis kindel tulevik tagada.

Delfi Ärileht tegi selgeks praeguse seisu: millised on poolte seisukohad ja kellel on sellest patiseisust enim kaotada?